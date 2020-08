Autobahn A9 Sperrung der Anschlussstelle Schnaittach in Fahrtrichtung Nürnberg von 5. bis 10. August

Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert von Mittwoch, 5. August, ab circa 9 Uhr, bis Montag, 10. August, um circa 6 Uhr, die Fahrbahndecke der Hauptfahrbahn der Autobahn A9 im Bereich der Anschlussstelle Schnaittach in Fahrtrichtung Nürnberg. Dafür muss die Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Schnaittach in Fahrtrichtung Nürnberg in diesem Zeitraum gesperrt werden.