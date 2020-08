Weiterfahrt unterbunden Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Am frühen Sonntagabend, 2. August, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb an der Anschlussstelle Schönwald einen slowenischen Pkw. Beim 34-jährigen Fahrer stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde.

Schönwald. Dieser reagierte positiv auf THC, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Beim 30-jährigen Beifahrer wurden dann schließlich bei der genaueren Kontrolle des Fahrzeugs und des Gepäcks noch Rauschgiftutensilien und eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und beide Männer erhielten jeweils eine Anzeige.

Bereits einige Stunden zuvor, am Sonntagnachmittag, stellten die Zivilfahnder im Rahmen einer Kontrolle am Autohof in Thiersheim bei einem 31-jährigen Polen Merkmale fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Auch bei diesem war der Test positiv: Kokain und THC. Der Mann musste ebenfalls seinen Pkw stehen lassen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.