120 Einsatzfahrzeuge Gewitterfront zieht über den Landkreis Schwandorf – zahlreiche Feuerwehreinsätze

Die Gewitter, die sich am Sonntag, 2. August, im Verlauf des Tages gebildet hatten, sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Landkreis Schwandorf.

Landkreis Schwandorf. Im Raum der Stadt Burglengenfeld kam es nach einem Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand. In Wetzlgütl in Nittenau kam es ebenso wie in Schwandorf zu einem Brand einer Elektroanlage jeweils in einem Trafohaus. Ein weiterer Schwerpunkt bildete sich auf den Autobahnabschnitten A93 sowie A6 innerhalb des Landkreises Schwandorf. Zu insgesamt fünf Einsätzen mit Pkw wurden die örtlichen Feuerwehren im Bereich der A93 gerufen. Auf der Autobahn A6 kam es zu einem Einsatz, so Pressesprecher Hans-Jürgen Schlosser.

Die zahlenmäßig größten Einsätze bildeten jedoch am Sonntag die Unwettereinsätze. Rund 100 Einsätze mussten die Feuerwehren entsprechend abarbeiten. Insbesondere vollgelaufene Keller oder aber auch überschwemmte Straßen bildeten die Einsatzschwerpunkte. Gerade die Gemeindebereiche Schwarzenfeld, der Stadt Schwandorf aber auch im Städtedreieck waren hiervon betroffen.

Kreisbrandrat Robert Heinfling zeigt hierbei auf, dass es gerade bei solchen Einsätzen wichtig sei, dass jede Feuerwehr entsprechend ausgestattet ist. Alleine am Sonntag seien knapp 120 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren mit entsprechenden Ausstattungen eingebunden gewesen, so Heinfling.