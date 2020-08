Verfahren eingeleitet Dreiste Unbekannte brechen in ein zu renovierendes Einfamilienhaus ein und klauen Baumaschinen

Ziemlich dreist gingen zwei unbekannte Diebe am Sonntag, 2. August, um die Mittagszeit, eine Baustelle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Selb an. Sie öffneten ein Fenster, stiegen in das zu renovierende Einfamilienhaus ein und entwendeten dort Baumaschinen im Wert von etwa 3.600 Euro.