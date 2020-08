Zeugen gesucht Unbekannter bricht in Keller ein und klaut Fernseher

Auf den Fernseher eines 32-Jährigen hat es ein bislang unbekannter Täter in Hof abgesehen. Der Dieb löste die Schrauben aus der Befestigungsvorrichtung an der Kellertür in einem Hofer Mehrfamilienhaus und verschaffte sich somit Zugang zum Kellerabteil des 32-Jährigen.