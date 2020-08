Hinweise erbeten Unfallverursacher verlässt trotz 3.000 Euro Schaden einfach den Unfallort

Foto: 123rf.ocm

Am Freitag, 31. Juli, in der Zeit von 11.20 Uhr bis 12.20 Uhr, wurde ein blauer Skoda Oktavia, der auf der Parkfläche in der Hohenburger Straße in Kastl ordnungsgemäß abgestellt war, durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren und stark beschädigt.