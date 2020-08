In der JVA gelandet Mit 2,74 Promille auf dem Fahrrad – Trunkenheit im Verkehr hat weitere Folgen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 1. August, um 14.35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Amberg einen 27-jährigen Radfahrer, der die Bayreuther Straße in Amberg in auswärtige Richtung befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,74 Promille.