Zeugen gesucht Verbaler Streit in Amberg gipfelt in Faustschlägen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 1. August, gegen 22.50 Uhr, geriet ein 29-jähriger Amberger in der Langen Gasse in Amberg mit einem bisher unbekannten Passanten in Streit. Im Verlauf verpasste der Unbekannte dem Amberger mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem bisher unbekannten Fahrzeug vom Tatort.