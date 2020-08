Die Polizei ermittelt 1,86 Promille – 19-Jähriger greift Mitarbeiter der Sicherheitswacht an

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 1. August, um 20.55 Uhr, führten zwei Männer der Sicherheitswacht in Wunsiedel, Am Bahnhof, im Bereich des Busbahnhofes eine Kontrolle durch.