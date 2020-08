Die Polizei sucht Zeugen Motorradfahrer tickt aus – Autofahrer ausgebremst und zugeschlagen

Am Samstag, 1. August, gegen 15.45 Uhr, nötigte ein männlicher Motorradfahrer einen 34-jähriger BMW-Fahrer aus dem Stadtgebiet in der Amberger Straße in Neunburg vorm Wald zu einer Vollbremsung.