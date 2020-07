Polizei bittet um Hinweise Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei – Suche bislang erfolglos

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 31. Juli, um kurz nach 1 Uhr morgens, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Auerbach in der Oberpfalz an der Staatsstraße 2166 in der Nähe von Vilseck ein Motorrad fest, das unmittelbar neben der Staatsstraße abgestellt war. Neben dem Zweirad stand eine Person.