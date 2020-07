Crystal Meth gebunkert Fernsehreportage führt zu Ermittlungserfolg – Drogenkonsumentin muss sich verantworten

In einer kürzlich ausgestrahlten Reportage im privaten Fernsehen über Eltern im Kampf gegen die Drogensucht, wurden Drogenkonsumenten und -dealer aus dem Münchberger Raum über einige Zeit von einem TV-Team vorgestellt und begleitet. Im Rahmen der Reportage wurde auch eine unkenntlich gemachte Drogenkonsumentin gezeigt, wie sie in der Vergangenheit aus einem Erddepot in einem Waldstück nahe Stammbach Crystal Meth bunkerte und abholte.