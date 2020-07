Alles nur erfunden Gerüchte über eine angebliche Infektionsschutzgesetz-Kontrolle kursieren in Hirschau

Als Falschmeldung entpuppte sich am Donnerstagnachmittag, 30. Juli, die Mitteilung, dass es zu angeblichen Infektionsschutzgesetz-Kontrollen in einer Bäckereifiliale und einem Café in Hirschau gekommen sein soll.