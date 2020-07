Zeugen gesucht Stark beschädigter und verlassener VW Passat im Kartoffelfeld gefunden – Halterin und Sohn unverletzt

Am Donnerstag, 30. Juli, gegen 21 Uhr, konnte ein stark beschädigter und verlassener VW Passat in einem Kartoffelfeld in der Kronstettener Straße in Wackersdorf festgestellt werden. An der Wohnadresse des Halterin konnten diese und ihr 29-jähriger Sohn unverletzt angetroffen werden.