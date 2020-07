Zeugen gesucht Unbekannte steigen in Scheune ein und klauen Werkzeug

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Montag, 27. Juli, 20 Uhr, bis Dienstag, 28. Juli, 9 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in eine landwirtschaftliche Halle in der Asbacher Straße in Lindenlohe bei Schwandorf ein.