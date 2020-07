Zeugen gesucht Unbekannter fährt fremden Pkw gegen einen Zaun und haut dann ab

Eine 34-jährige Schwandorferin stellte ihren Pkw am Abend des Mittwochs, 29. Juli, in Schwandorf in der Neisserstraße vor ihrem Anwesen ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 7 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass ihr Pkw von einem bislang unbekannten Täter circa 10 Meter nach vorne, gegen den Zaun ihres Nachbars, gefahren worden war.