Schwerst verletzt Sicherungshaken abgebrochen – Kletterer an der „Roten Wand“ abgestürzt

Foto: PI Amberg

An der so genannten „Roten Wand“, die direkt an den Gemeindegrenzen zwischen Ammerthal und Illschwang liegt und als Geheimtipp für Kletterbegeisterte in der Region gilt, ereignete sich am Mittwochnachmittag, 29. Juli, ein schwerer Unfall.