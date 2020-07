Aufgrund eines Hinweises Beamte stellen Cannabispflanzen und Zubehör sicher

Aufgrund eines Hinweises kontrollierten Beamte der PI Burglengenfeld am Dienstag, 28. Juli, ein Anwesen in Teublitz auf Drogenanbau. Dabei wurden die Beamten sowohl im Garten, als auch in der Wohnung des 35-jährigen Bewohners fündig.