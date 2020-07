Diebstahl Unbekannter klaut Bluetooth-Lautsprecher und zwei Flaschen Cola aus einem Pkw

Foto: 123rf.com

Aus einem unversperrten Opel Corsa wurden am Dienstag, 28. Juli, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 21.35 Uhr, in der Regensburger Straße in Teublitz ein Bluetooth-Lautsprecher und zwei Flaschen Cola entwendet.