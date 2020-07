Hinweise erbeten Unbekannte brechen Bauwagen auf und klauen Elektrowerkzeuge

Foto: Sandra Dombrovsky/123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 26. auf 27. Juli, wurde in der Asbacher Straße in Lindenlohe in Schwandorf ein Bauwagen aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten zunächst die Zugangstüre des Bauwagens mit brachialer Gewalt auf.