Zeugin beobachtete ihn 63-Jähriger wird auf dem Friedhof beim Diebstahl einer Heckenschere erwischt

Foto: 123rf.com

Auf frischer Tat ertappt wurde ein 63-jähriger Hofer am Dienstagvormittag, 28. Juli, als er auf dem Friedhof in der Plauener Straße in Hof von einem städtischen Fahrzeug eine Heckenschere stehlen wollte.