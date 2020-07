Falsch eingeschätzt Lkw bleibt in Bahnunterführung in Hof stecken

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Wieder einmal blieb am Dienstagabend, 28. Juli, in Hof ein Lkw in einer Bahnunterführung stecken. Der 63-jährige Fahrer schätze die Höhe des von ihm gemieteten Lkws falsch ein und fuhr trotz des Durchfahrtverbotes in die Unterführung im Quetschenweg ein.