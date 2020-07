3.000 Euro Schaden Randale in der Pfarrkirche in Vilseck – Bibel weg und Ministrantengewänder verteilt

Foto: 123rf.com

In den Abendstunden des Dienstags, 28. Juli, wurde die Polizeiinspektion Auerbach in der Oberpfalz von dem Kirchenpfleger der St. Georg Kirche in Schlicht in Vilseck gerufen. Aus der besagten unverschlossenen Kirche wurden eine Bibel entwendet, mehrere Lautsprecherkabel herausgerissen und die Ministrantengewänder in der gesamten Kirche verteilt.