Zeugen gesucht Geparkte Fahrzeuge beschädigt und Firmenlogos gestohlen

Foto: 123rf.com

Am Alten Brunnen in Hirschau hebelte ein noch Unbekannter am Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr, bis Montag, 27. Juli, 15.30 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand an drei geparkten Autos die Typenbezeichnung ab und zerkratzte teilweise dabei die Fahrzeuge.