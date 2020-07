Infektionsschutzgesetz Kunde will partout keinen Mund-Nase-Schutz tragen

Eine lautstarke Diskussion ereignete sich am Montagnachmittag, 27. Juli, in einem Getränkemarkt in der Fuggerstraße in Amberg. Ein 34-jähriger Amberger wollte ohne Mund-Nase-Schutz den Getränkemarkt betreten, worauf ihm der Zugang verwehrt wurde.