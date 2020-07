Ladendiebstahl Zwei 13-jährige Mädchen ohne Geld auf Shoppingtour

Zwei 13-jährige Schülerinnen gingen am Montagnachmittag, 27. Juli, auf Shoppingtour – allerdings ohne Geld. In einem Drogeriemarkt am Marktplatz in Amberg wurden sie von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, als sie sich diverse Kosmetikartikel und Nahrungsmittel in die Hosen und Handtaschen steckten.