Bewerbung Kirwa als Kulturerbe?

Die Kirwan sind gelebtes Brauchtum im Landkreis Amberg-Sulzbach. Nun sollen sie nach dem Willen von Landrat Richard Reisinger, Tourismusfachwirtin Regina Wolfohr und Dieter Kohl, dem Kirwabeauftragten des Landkreises, Immaterielles Kulturerbe werden. Foto: Christine Hollederer

Die Liste an kultureller Vielfalt in Bayern ist lang. 54 Einträge, darunter der Further Drachenstich oder der Kötztinger Pfingstritt, haben es bislang in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes geschafft.