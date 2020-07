Verkehr umgeleitet Schwerer Verkehrsunfall an der „Trippacher Kreuzung“ – eingeklemmter Fahrer muss aus Wrack befreit werden

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 28. Juli, gegen 10.45 Uhr, ereignete sich am Weidener Ortsrand, an der sogenannten „Trippacher Kreuzung“ (Kreuzung der Staatsstraße 2166 mit der Ortsverbindungsstraße Neunkirchen-Trippach) ein folgenschwerer Verkehrsunfall.