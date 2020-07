Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut hochwertiges Fahrrad aus Pkw

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 26. Juli, im Zeitraum zwischen 12.20 Uhr und 12.38 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter eine Pkw-Scheibe in Schwandorf ein und entwendete ein hochwertiges Fahrrad, das sich im Inneren befand. Der Pkw wurde im Tatzeitraum im Bügellohweg an der Abzweigung zur Staatsstraße 2397 beim Ortsteil Zielheim abgestellt.