Hinweise erbeten Unbekannte Vandalen beschädigen Vitrine am Schirmitzer Rathaus

Unbekannte Vandalen haben eine Vitrine am Schirmitzer Rathaus beschädigt. Die Scheibe der Vitrine wurde in der Zeit zwischen Samstag, 25. Juli, 19 Uhr, und Sonntag, 26. Juli, 7 Uhr, eingeschlagen. Den entstandenen Sachschaden schätzt Bürgermeister Lenk auf rund 200 Euro.

Schirmitz. Spezialisten der Weidener Polizei sicherten am Tatort umfangreiches Spurenmaterial, wie zum Beispiel DNA an Zigarettenkippen, das hoffentlich bald auf die Spur des Täters führen kann. Wer weiterhin Hinweise auf die Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Weiden unter der Telefonnummer 0961/ 4010 in Verbindung zu setzen.