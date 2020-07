Niemand verletzt Baufälliges Gebäude brennt lichterloh – vermutlich technischer Defekt

Foto: 123rf.com

Ein Großaufgebot an Rettungskräften versammelte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 24. auf 25. Juli, gegen 0.50 Uhr, im Bereich des Bahnhofs in Weiden. Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte, da aus einer stillgelegten Lagerhalle Flammen schlugen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Nordseite des alten Gebäudes bereits lichterloh.