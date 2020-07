1,78 Promille Betrunkener 24-jähriger Radler muss von Mutter abgeholt werden

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 25. Juli, gegen 22.20 Uhr, fiel den Ordnungshütern der Polizeiinspektion Amberg ein 24-jähriger Radfahrer auf, der mit seinem Fahrrad die Marienstraße in Amberg in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich der Grund der unsicheren Fahrweise schnell heraus. Der Radler stand deutlich unter Alkoholeinfluss.