Hinweise erbeten Unbekannter zerkratzt zehn geparkte Fahrzeuge mit spitzem Gegenstand

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24. auf 25. Juli, wurden in der Max-Schlosser-Straße in Amberg mehrere Fahrzeuge durch einen bisher unbekannten Täter zerkratzt.