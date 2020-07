Diebstahl Schaustellerfahrzeug während Festbetrieb angegangen

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 24. Juli, wurde in Amberg der am Festplatz in Raigering, Hofmark, abgestellte weiße Mercedes eines ortsansässigen Schaustellers angegangen. Der Pkw war während des Festbetriebes, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 22.30 Uhr, hinter dem Schaustelleranhänger des Betreibers geparkt. Nachdem der Schausteller um 22.30 Uhr seinen Anhänger ordnungsgemäß verschlossen hatte, trat dieser mit genanntem Pkw die Heimfahrt an.