1,2 Promille Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt – Taxi bringt Betrunkenen nach Hause

Foto: Ryhor Bruyeu/123rf.com

Aufmerksame Passanten teilten der Polizei in der Nacht zum Sonntag, 26. Juli, mit, dass ein offensichtlich Betrunkener mit einem Pkw am Marktplatz in Burglengenfeld wegfahren möchte. Die eingesetzte Streife kontrollierte den am Fahrzeug angetroffenen Mann und stellte tatsächlich Alkoholisierung fest.