Weiterfahrt unterbunden 24-Jähriger nimmt unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teil

Am Donnerstag, 23. Juli, um 23.35 Uhr, wurde in der Pesserlstraße in Schwandorf ein Audi mit Oberviechtacher Kennzeichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten im Fahrzeug Alkoholgeruch wahrnehmen.