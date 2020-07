Schmierige Substanz Fahrzeug eines Sozialverbandes beschmiert und beschädigt

Am frühen Donnerstagmorgen, 23. Juli, musste durch einen Angestellten des Caritasverbandes in Schwandorf vor Fahrtantritt festgestellt werden, dass ein über Nacht in der Spitalstraße abgestellter Transporter an beiden Seiten mit einer bislang unbekannten schmierigen Substanz verunreinigt worden war.