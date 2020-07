Hinweise erbeten Unbekannter fährt Hausfassade und kümmert sich nicht

In Münchberg, in der Leonhard-Seidel-Straße, wurde am Donnerstag, 23. Juli, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr, eine Hausfassade angefahren. Da der Verursacher den Schaden nicht meldetet und die Unfallstelle verließ ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen, wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.