Kontrolle bei Gattendorf 29-Jähriger hatte Ecstasy-Tabletten in der Hosentasche

In den Donnerstagabendstunden, 23. Juli, kontrollierten die Fahnder der Grenzpolizei Selb auf der Autobahn A93 bei Gattendorf einen mit drei Personen besetzten Pkw, der eine polnische Zulassung aufwies.

Gattendorf/Landkreis Hof. Im Zuge der Überprüfung entdeckten die Beamten in der Hosentasche eines Mitfahrers drei Ecstasy-Tabletten, die er in einer Druckverschlusstüte verstaut hatte. Das Rauschgift wurde sichergestellt, der 29-jährige Mann wurde wegen Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme konnten die Männer ihre Reise fortsetzen.