Sturz Kletterunfall an der weißen Wand in Hirschbach – 24-Jähriger mittelschwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in Hirschbach an der weißen Wand ein Kletterunfall. Ein 24-jähriger Bundeswehr-Sportstudent war mit einem Klettercamp an der weißen Wand in Hirschbach klettern. Der Student wollte nach Abschluss der Kletteraktivität die Klettersicherungen, die an einem Baum an der Spitze des Berges befestigt waren, entfernen.