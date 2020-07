Körperverletzung 25-Jähriger verteidigt seine Ex und schlägt 27-Jährigem ein Glas ins Gesicht

Sie ist die Ex des 25-jährigen Weideners. Trotzdem verteidigte er sie gegenüber einem Bekannten. Und das mit handfesten Argumenten. Der 25-Jährige und sein 27-jähriger Bekannter waren Mittwochnacht, 22. Juli, gemeinsam in Weiden unterwegs. Kurz nach Mitternacht tätigte der 27-Jährige offenbar eine unbedachte, herabwürdigende Äußerung über die Ex des 25-Jährigen.