Kontrolle 18-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 22. Juli, um 0.30 Uhr, wurde in der Paul-Klee-Straße in Burglengenfeld ein 18-jähriger Schüler auf einem E-Scooter angetroffen. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht.