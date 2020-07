Angezeigt 31-Jähriger hat verbotenen Schlagring im Gepäck

Wieder einmal zogen die Fahnder der Grenzpolizei Selb verbotene Waffen aus dem Verkehr. Bei gemeinsamen Kontrollen mit Polizisten des Einsatzzuges aus Hof geriet am Dienstag, 21. Juli, kurz vor Mittag, ein Audi mit rumänischer Zulassung ins Visier.

Schönwald. Der Audi war auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs und konnte bei Schönwald angehalten werden. Am Steuer saß ein 31-jähriger Rumäne. Bei der Durchsuchung konnte in der Ablage der Fahrertür ein Schlagring gefunden werden. Dieser wurde beschlagnahmt und der Rumäne wurde angezeigt.