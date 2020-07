Bedrohung und Körperverletzung 27-Jähriger ist wohl mit der Wohnsituation nicht zufrieden und versucht Sicherheitsdienst zu schlagen

Ersten Erkenntnissen nach war ein 27-jähriger Iraker in Weiden nicht mit der gesamten Wohnsituation zufrieden, was ihn wohl „auf die Palme brachte“. Am Dienstag, 21. Juli, in den Abendstunden, teilten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Unterkunft mit, dass ein 27-jähriger Bewohner aufgebracht sei und den Sicherheitsdienstmitarbeitern auch gedroht hatte.