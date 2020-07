Hinweise erbeten 68-Jähriger muss frischen Schaden an seinem Opel feststellen – keine Spur vom Verursacher

Bereits am Freitag, 3. Juli, fuhr ein 68-Jähriger aus Vohenstrauß mit seinem Opel Corsa in die Breite Straße in Schwandorf und parkte dort am Straßenrand. Um seine Tochter abzuholen, verließ er lediglich für vier Minuten seinen Pkw. Als er zurückkam, musste er feststellen, dass der Opel am Kotflügel und an der Stoßstange vorne rechts einen frischen Schaden aufwies.