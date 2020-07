Nicht aufgepasst 50-Jähriger reißt nach dem Tanken den Schlauch des Zapfhahns ab

Ein 50-Jähriger aus Wernberg-Köblitz fuhr am Dienstagmorgen, 21. Juli, zum Tanken an eine Tankstelle Am Brunnfeld in Schwandorf. Während des Tankvorgangs kam er ins Gespräch mit anderen Personen. Nach Gesprächsende stieg der 50-Jährige dann unvermittelt in seinen Pkw und fuhr direkt zur Kasse, um seinen Tankvorgang zu bezahlen.