Auf der B470 18-Jährige wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B470 bei Weiden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 81-jähriger Ford-Fahrer war auf der B470 in Richtung Pressath unterwegs. An der Einmündung nach Latsch bog er nach links ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden BMW.