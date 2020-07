Sachbeschädigung Unbekannter zertrümmert Bierflaschen auf Kinderspielplatz – Bauhof muss Splitt-Gemisch austauschen

Ein bislang unbekannter Täter zertrümmerte in der Zeit von Donnerstag, 16. Juli, 18 Uhr, und Freitag, 17. Juli, 9 Uhr, auf dem Kinderspielplatz in der Tressenrieder Straße in Oberviechtach mehrere Bierflaschen. Dadurch wurde das Splitt-Gemisch in dem Spielplatz gefährlich verunreinigt.