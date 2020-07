Hinweise Unbekannter lockert Radmuttern an geparktem Pkw

Foto: 123rf.com

Bei einem Opel Corsa, der im Hofraum eines Hauses in der Bürgermeister-Roßmann-Straße in Oberviechtach abgestellt war, lockerte ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 14. Juli, 18 Uhr, bis Mittwoch, 15. Juli, 12.30 Uhr, die Muttern der Räder auf der linken Seite.