Die Polizei ermittelt Brand in einer leerstehenden Turnhalle in Burglengenfeld – zwei 13-Jährige unter Verdacht

Foto: Kzenon/123rf.com

Am Mittwoch, 1. Juli, kurz vor 18 Uhr, kam es zu einem Kleinbrand in einer Turnhalle in Burglengenfeld. Die Polizei hat nun zwei Tatverdächtige wegen Brandstiftung ermittelt.